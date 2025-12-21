Ricardo Bonilla sufrió descompensación por baja presión arterial y fue atendido por médicos

W Radio conoció en primicia que el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla registró una descompensación por baja presión arterial este sábado 20 de diciembre, por lo que tuvo que ser atendido por personal médico, según fuentes judiciales.

Debido a esta situación, se solicitó una valoración médica prioritaria en el Centro de Estudios Superiores de la Policía (CESPO), en Bogotá, lugar donde permanece recluido en cumplimiento de la medida de aseguramiento intramural impuesta por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, en el marco de la macroinvestigación por el escándalo de corrupción de la UNGRD.

Bonilla padeció hace algunos meses un ataque isquémico cerebral y presenta afasia motora, por lo que requiere atención médica especializada.

Solicitud de la defensa por su estado de salud

En una petición de cinco páginas conocida por W Radio, la defensa del exministro solicitó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) que se tenga en cuenta su delicado estado de salud, señalando que actualmente se encuentra en tratamiento por el ataque isquémico cerebral que sufrió meses atrás.

Aunque en la noche de este sábado se conoció que el Inpec determinó que Bonilla permanecerá privado de la libertad en el CESPO, W Radio estableció que la defensa del procesado sustentó su solicitud en razones médicas y en su condición de adulto mayor de 76 años.

En el documento, dirigido al director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez, se invocó la “protección reforzada de los derechos fundamentales a la vida, la dignidad humana, la integridad personal y la salud” del exministro, quien enfrenta una medida de aseguramiento intramural por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Sobre su estado de salud, la defensa advirtió que Bonilla sufrió un “ataque isquémico cerebral” y presenta “afasia motora”, condiciones que lo llevaron “muy recientemente” a permanecer en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario de la Universidad Nacional de Colombia.

Además, se indicó que fue diagnosticado con enfermedad renal crónica, dislipidemia, hiperplasia prostática y reflujo gastroesofágico, patologías que requieren controles médicos permanentes y seguimiento especializado.

Este es el documento: