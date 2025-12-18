Petro dice que no le corresponde calificar si exministros Bonilla y Velasco “son o no corruptos”

En una rueda de prensa en Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro se pronunció luego de que el Tribunal Superior de Bogotá ordenara enviar a la cárcel a los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla; y del Interior, Luis Fernando Velasco, en el marco del escándalo de corrupción en la UNGRD.

El presidente Petro aseguró que no le corresponde calificar si los exfuncionarios “son o no corruptos”, al señalar que ese asunto es de “jueces y fiscales”.

Lea más: “Laura Sarabia me pidió, por orden de Petro, nombrar a Olmedo López en la UNGRD”: Luis F. Velasco

¿Qué dijo el presidente Gustavo Petro?

Por eso, agregó: “No puedo decir que sean o no sean corruptos, no es mi labor. No me meto en eso porque es tema de la investigación, de jueces y fiscales ”.

Sobre el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, el presidente afirmó que lo conoce del mundo académico y lo describió como “ingenuo”, asegurando que le advirtió varias veces sobre riesgos de extorsión.

“Yo conozco a Bonilla porque es un profesor de universidad (…) sé de su doctorado en economía. Sé también que es ingenuo. Le advertí muchas veces eso, ojo la extorsión”, dijo.

En su declaración, Petro puso el foco en el exdirector de la UNGRD Olmedo López y sostuvo que las estructuras de corrupción dentro de la entidad ya existían antes del actual Gobierno.

Habló de “mafias internas”

“El tema se llama Olmedo, el señor Olmedo usó una de estas estructuras que ya estaba en la UNGRD (…) lo que se roba en plata en la UNGRD ya estaba ahí”, agregó.

Lea también: Defensa del exministro Ricardo Bonilla presentó 52 elementos probatorios sobre su inocencia

El presidente advirtió que en su administración no se permitirá que funcionarios “usen” esas mafias internas y afirmó que quien incurra en corrupción “se va”.

“El que funcionarios del actual Gobierno, en vez de destruir la mafia interna, la usen para sí mismos, pues ya van, se van, aquí no quedan”. aseveró.

Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo

Finalmente, sostuvo que el Gobierno no asume el papel de juez, pero sí garantiza que, si se detectan hechos irregulares —por prensa o por investigación interna— se entregarán a la Fiscalía. “Aquí no asumimos el papel de juez, se va el corrupto, se va de aquí”.

Esto dijo el presidente Gustavo Petro: