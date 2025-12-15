Defensa del exministro Ricardo Bonilla presentó 52 elementos probatorios sobre su inocencia

La defensa del exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, le solicitó al Tribunal Superior de Bogotá que no imponga una medida de aseguramiento con detención domiciliaria, en medio de la investigación que se adelanta por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La petición se sustentó en la presentación de 52 elementos probatorios y una grabación de cerca de 50 horas de la exasesora María Alejandra Benavides, considerada como la ‘garganta profunda’ de este caso.

El abogado Mauricio Pava, defensor de Bonilla aseguró que la Fiscalía General de la Nación no demostró que Bonilla represente un riesgo para el proceso, ni que exista peligro de obstrucción a la justicia, ni tampoco que pueda escaparse.

También aseguró que el exministro dejó su cargo hace aproximadamente un año y medio y, desde entonces, no ha tenido contacto con otros implicados en el caso. En ese sentido, cuestionó los argumentos del ente acusador para sustentar la necesidad de una medida restrictiva de la libertad.

“Las objeciones de la Fiscalía se basan en argumentos que son vagos, gaseosos, replican nuevamente la gravedad de la imputación, las capacidades hipotéticas atribuidas a mi cliente, pero sin un solo elemento que así lo sustente, honorable magistrada”, afirmó Pava durante su intervención.

También señaló que el exdirector de la UNGRD, Olmedo López estaría buscando beneficios judiciales tras haber confesado su participación en los hechos, y lo acusó de señalar a Bonilla de alterar el carácter institucional de algunas reuniones.

“Mezclan el eje 1, “carro tanques”, con el eje 2 “maletines dinero”, y con el eje 3 “votos en crédito público”, Introdujo la idea de una supuesta “mermelada criminal””, sostuvo el abogado.

En cuanto a los créditos de la Nación, Pava aseguró que estos “nunca estuvieron en riesgo”, al explicar que la normatividad solo exige la convocatoria de la comisión interparlamentaria, sin que sea necesario un voto favorable de esta instancia.

Sobre una reunión realizada en diciembre de 2023, el defensor rechazó que se tratara de un encuentro irregular y explicó que fue una sesión de seguimiento presupuestal. Indicó que el objetivo era revisar la ejecución de recursos de la UNGRD, en un contexto en el que se solicitaban adiciones para atender emergencias climáticas. Añadió que, en dicho espacio, Olmedo López se presentó como director del Fondo de Adaptación, pues su cargo como director de la UNGRD se encontraba suspendido.

Lea también: Caso UNGRD: exministro Ricardo Bonilla entregará su pasaporte al Tribunal

¿Qué dijo la Procuraduría?

La Procuraduría General de la Nación pidió que se imponga una medida de aseguramiento con detención domiciliaria contra los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del Interior, Luis Fernando Velasco, por su presunta participación en los hechos de corrupción que rodearon el desfalco de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

“No existe riesgo de fuga”: Procuraduría

El delegado de la Procuraduría, Mario Enrique Gómez, advirtió en medio de la audiencia que no existe riesgo de fuga, pues los exministros del Gobierno de Gustavo Petro han mostrado desde el principio interés de colaborar con la justicia.

Además, dijo que tanto Bonilla como Velasco han comparecido a todas las citaciones que se han hecho por parte de la Fiscalía General de la Nación.

“La detención preventiva en lugar de residencia, con restricción de visitas y comunicaciones, resultaría idónea para evitar esas interlocuciones. Y sería necesaria en la medida en que ninguna otra medida parece potencialmente apropiada para este propósito, siendo la menos aflictiva, y también resultaría proporcional en tanto que existe ponderación entre esos costos y beneficios constitucionales que se obtienen”, dijo el procurador Gómez.

Ante el Tribunal Superior de Bogotá, el delegado del Ministerio Público señaló que comparte la posición de la Fiscalía General de la Nación en desestimar el riesgo de fuga, pues los exministros han comparecido desde el principio a cada una de las diligencias a las que han sido convocados.

“Es obvio que además de reafirmar la presunción de inocencia, parece acertada la valoración de la Fiscalía cuando desestima el riesgo de fuga de los señores exministros, cita por supuesto lo que ha ocurrido con otros procesados, pero descarta ese riesgo de fuga en el caso de los ministros Bonilla y Velasco que han comparecido a todas las diligencias, también se descarta por parte de la Fiscalía con acierto la utilización de medios violentos armados por parte de estas personas circunscribiendo el asunto a lo ya expuesto sobre la naturaleza, número de ilícitos y gravedad de riesgos político-administrativos en la continuidad de los relacionamientos aludidos, es decir, en la continuidad de una actividad ilícita”, manifestó.

¿Cómo fue la investigación de la Fiscalía contra Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco?

La Fiscalía General de la Nación aseguró que los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del Interior, Luis Fernando Velasco, supuestamente lideraron la organización criminal que perpetró el desfalco a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La macroinvestigación permitió identificar el supuesto modelo de corrupción con el que se pretendió comprar a los congresistas para garantizar el respaldo de las reformas y proyectos de endeudamiento del Gobierno nacional.

“La organización delincuencial de la cual ustedes, Luis Fernando Velasco Chávez y Ricardo Bonilla González, hacen parte, se estructuró con una división de trabajo preacordada, en razón de la cual sus integrantes desarrollaron un rol delictivo específico e indispensable, sin cuya concurrencia no se hubiese alcanzado la finalidad propuesta”, señaló la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño.

La imputación de cargos estuvo cargada por fuertes revelaciones, pues la fiscal Patiño describió el significativo papel que al parecer jugaron los exministros.

“Ustedes, Luis Fernando Velasco Chávez y Bonilla González, lideraron, promovieron, dirigieron y encabezaron la organización criminal. Impulsaron el desarrollo de la empresa delictiva, dando órdenes, coordinando reuniones y supervisando las gestiones ilícitas de los trámites necesarios al interior del INVIAS y de la UNGRD con el fin de cumplir con los compromisos delictivos previamente adquiridos con los congresistas”, dijo.

Agregó que se “plantearon las líneas base del modus operandi que grosso modo consistieron en comprar congresistas a través de la entrega de contratos cuyos recursos provenían del erario a cambio del apoyo de los parlamentarios a los proyectos del Gobierno nacional que cursaban en el Congreso de la República”.

La fiscal Patiño les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer.