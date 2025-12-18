El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, a la cárcel por el escándalo de la UNGRD

El Tribunal Superior de Bogotá ordena la detención preventiva en cárcel y la captura inmediata de los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla por su presunta relación como cabezas del “esquema criminal” del escándalo de la UNGRD.

La decisión del tribunal se toma a pesar de que el 1 de diciembre la Fiscalía General de la Nación le había pedido que impusiera una medida de aseguramiento con detención domiciliaria contra los dos exministros del Gobierno de Gustavo Petro.

En esa línea, la Procuraduría también había pedido prisión domiciliaria. El ente de control expresó que no había riesgo de figa por parte de los dos exfuncionarios.

