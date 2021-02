Yo no voy en una alianza, me voy solo a la Presidencia: Rodolfo Hernández El exalcalde señaló que "este no es un tema de izquierda, de derecha y de centro, sino de saber administrar lo que hay" y de enfrentar la corrupción.

En diálogo con La W, el exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández habló sobre su candidatura a la Presidencia. Foto: https://www.bucaramanga.gov.co/