Claudia Bahamón fue víctima de los ‘moto ladrones’ en Bogotá

La presentadora Claudia Bahamón es la nueva víctima de la delincuencia en Bogotá. A través de sus redes sociales narró los momentos de angustia que vivió cuando hombres en moto le arrebataron sus pertenencias.

Bahamón se disponía a cruzar el semáforo de la calle 85 con carrera 11, cuando una moto pasó cerca de ella e intentó llevarse su cartera. El ladrón no se percató de que la mujer llevaba la cartera cruzada y, al no poder soltarla, la presentadora fue arrastrada varios metros mientras la moto seguía andando.

“Yo terminé metida entre los carros, amarrada a la cartera, amarrada a la moto que no paraba, trancón de la carrera 11, cuando la gente empezó a gritar, cuando el tipo se dio cuenta que la gente estaba gritando paró en seco la moto, me tumbó, luego me agarró el brazo y me jaló y me arrancó el celular y se fue”, narró la presentadora en sus redes sociales.

La presentadora cuenta, además, que en ese momento unas seis motos comenzaron a zigzaguear entre los carros, al parecer cómplices del hecho.

Finalmente, Bahamón dice que se encuentra bien, aunque aún nerviosa al recordar lo sucedido, e invita a sus seguidores a cuidarse y no caminar tranquilos en una “ciudad que se salió de control”.