Conozca los cierres viales y desvíos por el concierto de Justin Bieber en Bogotá

El cantante canadiense Justin Bieber dará un concierto en Bogotá el próximo 12 de abril como parte de su gira mundial “Purpose World Tour”. El artista llegó el domingo a la capital en su avión privado y es su segunda visita a Colombia.

Con el fin de llevar a cabo el evento en el Estadio Nemesio Camacho el Campín, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó los cierres viales que se describen a continuación.

Cierres viales autorizados

- Desde las 19:00 horas del 10 de abril de 2017 hasta las 02:00 horas del 13 de abril de 2017, el siguiente tramo vial:

Cierre total de la calzada Norte (sentido Oriente – Occidente) de la Calle 53B Bis entre la Carrera 28 y la Av. NQS.

- Desde las 20:00 horas del 11 de abril de 2017 hasta las 02:00 horas del 13 de abril de 2017, los siguientes tramos viales:

Cierre total de las dos calzadas de la Calle 53B Bis entre la Carrera 28 y la Av. NQS, incluidos andenes Norte y Sur.

Cierre total de la Calle 57A entre la Av. NQS y acceso Parqueadero Norte y cierre controlado desde dicho acceso y la Diagonal 61C, incluidos andenes de los dos costados.

Cierre total de las dos calzadas de la Transversal 28 entre la Carrera 28 y la Calle 57, incluido el andén del costado occidental.

Cierre parcial del andén oriental de la Av. NQS entre Calle 53B Bis y Calle 57A.

- Desde las 10:00 horas del 12 de abril de 2017 hasta las 02:00 horas del 13 de abril de 2017, el siguiente tramo vial:

Cierre total de la Calle 53B entre la Av. NQS y la Carrera 28.

Desvíos autorizados

Los usuarios que circulan en sentido Sur – Norte por la Av. NQS y toman la Calle 53B Bis al Oriente y Carrera 24 al Norte, deberán continuar al Norte por la Av. NQS - Diagonal 61C al Oriente – Av. Carrera 24 al Norte por donde se empalman con su recorrido habitual.

Los usuarios que circulan en sentido Sur – Norte por la Av. NQS y toman la Calle 53B Bis al Oriente y Calle 57 al Oriente, deberán continuar al Norte por la Av. NQS - Diagonal 61C al Oriente – Transversal 25 al Sur – Calle 57 al Oriente por donde se empalman con su recorrido habitual.

Los usuarios que circulan en sentido Sur – Norte por la Av. NQS y toman la Calle 57A al Oriente deberán continuar al Norte por la Av. NQS - Diagonal 61C al Oriente por donde se empalman con su recorrido habitual.

Los usuarios que circulan en sentido Sur – Norte por la Av. NQS y toman la Calle 53B al Oriente deberán tomar la Calle 51 al Oriente – Carrera 27 al Norte – Calle 53 al Oriente y/o Calle 53B al Oriente por donde se empalman con su recorrido habitual.

Los usuarios que circulan en sentido Norte – Sur por la Av. Carrera 24 o Transversal 28 y desean tomar la Av. Calle 53 al Occidente deberán tomar Transversal 25 al Sur – Diagonal 53C al Oriente - Carrera 24 al Sur – Av. Calle 53 al Occidente por donde se empalman con su recorrido habitual .

Los usuarios que circulan en sentido Oriente - Occidente por la Calle 57 y toman la Transversal 28 y Carrera 28 al Sur y Av. Calle 53 al Occidente, deberán tomar la Carrera 21 al Sur - Calle 53 al Occidente por donde se empalman a su recorrido habitual.

Los usuarios que circulan en sentido Sur – Norte por la Av. NQS y toman la Calle 53B al Oriente – Carrera 28 al Sur y Av. Calle 53 al Occidente deberán tomar la Calle 51 al Oriente – Carrera 27 al Norte – Calle 53 al Occidente por donde se empalman con su recorrido habitual.

En su primer concierto en el país, en 2013, Bieber causó revuelo por posar en el escenario con la bandera de Colombia al revés y por pintar un grafiti en la calle 26.

Además de Colombia y República Dominicana, el tour también pasará por Reino Unido, Irlanda, Austria, Croacia, Polonia, República Checa, Alemania, Suiza, Italia, España, Portugal, Estados Unidos y Canadá.

Justin Drew Bieber, nacido en Canadá el 1 de marzo de 1994, ganó el Premio Grammy en 2016 a la mejor grabación dance junto a los estadounidenses Skrillex & Diplo por la canción "Where Are Ü Now" Bieber fue inscrito en el Guinness Record en 2012 como el primer artista menor de 18 años en tener tres álbumes No. 1 en Estados Unidos y el Reino Unido.