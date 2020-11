'Talento No Palanca' no es plataforma transaccional de contratación pública: Distrito

La Alcaldía de Bogotá respondió a las denuncias del concejal Martín Rivera, quien aseguró que solamente el 2 % de los ciudadanos que han subido su hoja de vida a la plataforma 'Talento no Palanca' ha recibido un contrato con las entidades el Distrito.

En primer lugar, aseguran que Talento de las 4.000 contrataciones previstas, hoy ya 3.634 ciudadanos han sido vinculados a la Administración Distrital haciendo uso de la plataforma.

Explican que la plataforma 'Talento No Palanca' no es una plataforma transaccional de contratación pública, ni constituye una convocatoria pública para la provisión de cargos, "pues estas actividades se encuentran debidamente reguladas y cuentan con portales públicos oficiales dedicados para el efecto, tales como el SECOP administrado por Colombia Compra Eficiente y el SIMO por la Comisión Nacional del Servicio Civil".

Por el contrario, señalan que se trata de un Banco de Hojas de Vida para que quienes estén interesados en vincularse mediante contratos de prestación de servicios en entidades distritales, registren su perfil y, además, para dotar a las entidades de un repositorio que facilite la búsqueda de talento para atender sus necesidades de vinculación contractual.

"Esta estrategia no constituye un concurso público de méritos ni reemplaza las convocatorias para la provisión de empleos de carrera que realiza la CNSC. Por tanto, la implementación de la plataforma Talento No Palanca no sustituye nuestro compromiso con el mérito, la generación de empleo y la dignificación laboral", agregan.

La Alcaldía también señala que la plataforma también obedece a la oferta y la demanda para encontrar los candidatos.

"Esta plataforma hoy permite que al menos el 10 % de la contratación de prestación de servicios de las entidades, se surta con información de la misma, por registro abierto a todos los ciudadanos sin que posean una recomendación o padrinazgo en la administración distrital", asegura la Alcaldía.

La Alcaldía también explica que la duración de los contratos depende exclusivamente de la necesidad contractual a solventar, la duración de los proyectos y del cumplimiento del principio de anualidad. "Ademas, en el 2020 los plazos contractuales se vieron afectados con el proceso de armonización por el cambio del Plan Distrital de Desarrollo".

Finalmente, la Alcaldía asegura que se trata de una iniciativa transparente y que por lo tanto cualquier ciudadano puede obtener datos sobre el funcionamiento de la estrategia.

De las 3.634 personas vinculadas al Distrito a través de la iniciativa, el 26.64 % son jóvenes entre 18 y 28 años y el 1.73 % son víctimas del conflicto armado, así mismo el 1.05 % pertenecen a algún grupo étnico.