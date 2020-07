Don Humberto, adulto mayor al que estefaron en Palmira, recibirá ayuda

Esta semana, en redes sociales se hizo viral la triste historia de Don Humberto, un adulto mayor de 83 años, que en plena pandemia decidió conseguir trabajo cortando caña. Cuando le pagaron, su empleador le dijo que le pagaría en dólares, pero le entregó bolívares.

En su desconocimiento, don Humerto recibió el pago y se dirigió a una entidad bancaria para cambiarlos por pesos. Allí, Camilo Guzmán, uno de los cajeros, le dijo que lo habían estafado.

"Se acercó a mí un señor de la tercera edad, quien me preguntó por el cambio de dolar. Luego, me pasó los billetes y me percaté de que lo habían timado. Él pensó que era una broma y a mí me partió el alma", contó Guzmán en La Hora Del Regreso.

La única solución que el empleado encontró fue contar la historia en redes sociales y publicar una foto de don Humberto.

"Se volvió viral y las personas difundieron el mensaje y la Alcaldía de Palmira prometió a ayudarlo", manifestó Guzmán.

Así mismo, se creó una recolección de fondos en la plataforma virtual Vaki para ayudar al adulto mayor.

Para encontrar a don Humberto, fueron claves los mensajes que recibió Guzmán a través de redes sociales; entre ellos lo contactó la Secretaría de Integración Social.

Según le dijo Steffany Escobar, secretaria de Integración Social, a La Hora Del Regreso, ya se encuentran brindándole a don Humberto ayudas alimentarias.

Así mismo, la Alcaldía de Palmira dio a conocer en su página web, a través de un comunicado, que a don Humberto le brindarán apoyo psicológico y esperan que entre al programa Colombia Mayor.

"Ojalá que a nadie más le suceda lo que me sucedió a mí con ese individuo que me engañó con esos billetes. Yo le hice un trabajo allá en la galería y me pagó con billetes de dos", expresó don Humberto, según el comunicado.