El curioso cuestionario que le hizo un padre al nuevo novio de su hija

Un curioso caso se presentó en Inglaterra, cuando un joven fue a tomar té por primera vez con los padres de su pareja y el que sería su suegro le entregó un examen que debía presentar para que él pudiera determinar si era apto para su hija o no.

¿Cuáles son tus intenciones con mi hija?, ¿qué tan preparado está para mantener una familia?, ¿hay alguna actividad que disfruten hacer juntos? y ¿cuál es su historia con la pornografía? son algunas de las preguntas que componen el curioso cuestionario.

"Salí a tomar el té con Andy y mi familia por primera vez, mis papás le dieron esta jodida mierda" escribí la joven que recibió tanto críticas como apoyos ante la creativa prueba de su padre.

