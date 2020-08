Frases de cocina que funcionan en la cama

Parte 1

Top 10: Sí mi amor, hoy mi favorito, pollo asado.

Top 9: ¡Uy! Como que tiene hambre la niña

Top 8: Mmmm está delicioso ¡quiero repetir! ¡Dame un poquito más!

Top 7: Uy mi vida, así es que me gusta la arepa, saladita.

Top 6: ¿Disculpa? ¿no te la vas a comer?

Top 5: Uy mi amor, me encantan tus pechugas.

Top 4: Oye mi vida, despacio, despacio, no te vayas a atorar

Top 3: Mmm está muy sangroncita, a mí me gusta más asadita.

Top 2: Mmmm, a mí me gusta más durita, todavía está muy blandita.

Top 1: Ayyy me salpiqué, pásame una servilleta por favor.

Parte 2

Top 10: Mi amor, avísame si te la caliento más.

Top 9: Uffff esto me lo comería todos los días.

Top 8: Ahhh no, no te vas, hasta que no te la comas toda! ¡To di ta!

Top 7: Mmmm está muy espesa.

Top 6: Mmmm me salió un pelo

Top 5: Mi amor ¿quieres que te la pele?

Top 4: La próxima vez saldrá mejor, lo prometo.

Top 3: Oye, oye, oye, con la boca llena no se habla.

Top 2: Ufff está como para chuparse los dedos.

Top 1: Ufff no más, gracias ¡quedé satisfecha!