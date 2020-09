Frases para insultar bonito

Top 10: Cuando usted está comprando ropa en un almacén y le pregunta confiado a la persona que le está colaborando cómo le queda y le responde "Te voy a traer una tallita más”

Top 9: Cuando su amiga sale en vestido de baño y se le ven algunos pelitos en las piernas, usted le dice: “uy, saludos de pilar”.

Top 8: Cuando a usted la quiere sacar a bailar el más feo de la fiesta, usted le dice: “ay que pena, vine con mi novio, está en el baño, gracias”

Top 7: Cuando a su jefe se le está pasando la mano en el llamado de atención, usted le dice: “Uy jefe, con todo el respeto que usted se merece, creo que se está equivocando”

Top 6: Cuando definitivamente la persona no cumple con las expectativas del cargo, usted le dice: “tranquilo, no nos llame, nosotros lo llamamos”

Top 5: Cuando usted ya no sabe cómo más decirlo, usted le dice a su novio: “el problema no eres tú, el problema soy yo”

Top 4: Cuando usted saca a bailar a una hembra, pero se da cuenta que ella tiene una chucha la berraca, usted le dice: “mirá ve, yo bailo a lo caleño, oís, así, bien separadito para poder dar vuelticas”

Top 3: Cuando su novia le pregunta, ¿mi amor me queda bien este vestido? y usted le responde: “Mi vida, y por qué no te pones el vestido rojo que tanto me gusta, hace rato no te lo veo puesto”

Top 2: Cuando usted le chatea la chica que le gusta, la invita a tomarse un café, y ella le responde: “si me parece, tenemos que cuadrar, hablemos el próximo mes, ando un poco ocupada con la declaración de renta”

Top 1: Cuando usted tiene que darle la retroalimentación al peor de su equipo y le hace la teoría del sánduche.