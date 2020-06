¿Lo había visto antes? Gaviota se comió entera a una rata

En plena calle y frente a los transeúntes, una gaviota disfrutó de un plato atípico a los ojos del ser humano. La persona que grabó el video no podía creer la escena que acababa de presenciar.

Le bastaron menos de diez segundos a la gaviota para engullir completamente a una enorme rata. Aunque en el video no se alcanza a detallar si el roedor estaba vivo o muerto, llamó la atención lo rápido que el ave lo devoró.

El video, que no detalla lugar ni fecha, fue compartido en Twitter y se ha viralizado rápidamente. Aunque los usuarios se han mostrado sorprendidos, lo cierto es que los pequeños roedores hacen parte de la dieta de las gaviotas, que también se alimentan de animales marinos, insectos, aves, huevos y carroña.

Este es el video compartido en la cuenta de Twitter del usuario @TheoShantonas

How is that even possible 🤯 pic.twitter.com/XlP7SheRXN