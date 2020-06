El nuevo reto viral del búho camuflado en el árbol

El nuevo reto viral que pone a pensar a los internautas es el búho camuflado en un árbol.

El fotógrafo Varun Jain, capturó la imagen con su cámara en el Parque Nacional de Pench, en la India.

foto: redes sociales

Jain explica que, con sus amigos les tomó aproximadamente 10 minutos en darse cuenta que el animal estaba en el árbol, gracias a un movimiento que realizó el ave.

El reto ha sido resulto por unas personas, pero por otras no. Sin embargo, un usuario compartió la respuesta en las redes sociales.

Try and spot the #owl (it's a real hoot!): #Bird is perfectly camouflaged against its woodland background

At first glance, it looks as though the photographer may have missed its subject

But on closer inspection an owl can be seen perfectly camouflaged in woodland pic.twitter.com/VA0SE1fpLk