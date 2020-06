Se maquilló con henna en reto de Tik Tok, pero el resultado fue un desastre

Kimberly Pinto realizó el reto en Tik Tok de tinturarse las cejas con henna, pero no salió como lo esperaba.

Según el diario Clarín, esta tintura se utiliza en países de Asia y oriente europeo para hacer tatuajes en las manos, pies y brazos.

En el video, Kimberly siguió un tutorial para maquillarse las cejas con henna, colocó unas cintas en para marcar la forma y luego se aplicó la henna. Al quitarse las citas se dio cuenta que quedaron torcidas.

Sin embargo, decidió pintarse unas pecas con la misma tintura; cuando se lavó la cara, la henna no se quitó de sus mejillas.

Horas después, grabó un video diciendo, “me lavé la cara millones de veces. Todo sigue exactamente igual. Yo pensé que se iba a ver un color más tenue. ¡Pero no es así! No sigan los tutoriales de Internet, ya parezco un plátano macho, ya me dijeron. Mi mamá me dijo que estoy rependeja”.

Días después, Pinto le explicó a sus seguidores que para aplicarse la henna se debía primero untar aceite en la piel.