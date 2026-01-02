Internacional

Video: Fuerte temblor en México obligó a la presidenta Sheinbaum a suspender conferencia

Videos en redes sociales muestra momentos en que el temblor sacude a gran parte del país, principalmente Ciudad de México y el estado de Guerrero.

Claudia Sheinbaum y sismo en México. Fotos: (Photo by Johana Remigio/ObturadorMX/Getty Images) / Captura de video redes sociales

El fuerte temblor que se registró en México este viernes, 2 de enero, obligó a que la presidenta de ese país, Claudia Sheinbaum, a suspender una conferencia que estaba dando ante medios de comunicación.

En las imágenes se ve que la mandataria interrumpe su discurso al escuchar las alarmas de sismo. “¡Uy! Está temblando”, expresó.

Tras esto, pidió a los ocupantes del recinto salir con tranquilidad.

Según lo registró el Servicio Sismológico de México, la magnitud del movimiento telúrico fue de 6.5. Además, el temblor tuvo su epicentro a 15 kilómetros de San Marcos, estado de Guerrero.

Vea a continuación imágenes del temblor en México:

