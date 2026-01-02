Internacional

Incendio de Año Nuevo en bar en Suiza, probablemente causado por bengalas

Se desconoce cuántas personas había en este bar de dos niveles, uno de ellos subterráneo, con una capacidad de al menos 300 personas, según su sitio web.

Servicios de emergencia en Suiza tras el incendio. Foto: Valais Cantonal Police via Getty Images

Servicios de emergencia en Suiza tras el incendio. Foto: Valais Cantonal Police via Getty Images / Handout

El incendio que arrasó un bar en un Suiza durante las celebraciones de Año Nuevo fue probablemente provocado por bengalas encendidas dentro del local, afirmó este viernes la fiscal del cantón suizo de Valais.

“Todo indica que el fuego se originó por bengalas o velas bengala colocadas sobre botellas de champán, acercadas demasiado al techo. Eso produjo un incendio rápido, muy rápido y generalizado”, declaró Béatrice Pilloud durante una conferencia de prensa.

La procuradora también explicó que las autoridades interrogaron a la pareja de franceses que gestionan el bar incendiado en la lujosa estación de esquí suiza Crans-Montana.

Escuche W Radio en vivo aquí:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad