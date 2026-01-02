Incendio de Año Nuevo en bar en Suiza, probablemente causado por bengalas
Se desconoce cuántas personas había en este bar de dos niveles, uno de ellos subterráneo, con una capacidad de al menos 300 personas, según su sitio web.
El incendio que arrasó un bar en un Suiza durante las celebraciones de Año Nuevo fue probablemente provocado por bengalas encendidas dentro del local, afirmó este viernes la fiscal del cantón suizo de Valais.
“Todo indica que el fuego se originó por bengalas o velas bengala colocadas sobre botellas de champán, acercadas demasiado al techo. Eso produjo un incendio rápido, muy rápido y generalizado”, declaró Béatrice Pilloud durante una conferencia de prensa.
La procuradora también explicó que las autoridades interrogaron a la pareja de franceses que gestionan el bar incendiado en la lujosa estación de esquí suiza Crans-Montana.
- Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo
Escuche W Radio en vivo aquí:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles