Incendio de Año Nuevo en bar en Suiza, probablemente causado por bengalas

Servicios de emergencia en Suiza tras el incendio. Foto: Valais Cantonal Police via Getty Images / Handout

El incendio que arrasó un bar en un Suiza durante las celebraciones de Año Nuevo fue probablemente provocado por bengalas encendidas dentro del local, afirmó este viernes la fiscal del cantón suizo de Valais.

“Todo indica que el fuego se originó por bengalas o velas bengala colocadas sobre botellas de champán, acercadas demasiado al techo. Eso produjo un incendio rápido, muy rápido y generalizado”, declaró Béatrice Pilloud durante una conferencia de prensa.

Lea también: Papa León XIV se sumó al duelo por la tragedia del incendio de Suiza

La procuradora también explicó que las autoridades interrogaron a la pareja de franceses que gestionan el bar incendiado en la lujosa estación de esquí suiza Crans-Montana.

Escuche W Radio en vivo aquí: