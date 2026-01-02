Inicio de año violento en Cali: siete homicidios en el primer día de 2026

Cali

El 2026 arrancó con un balance violento en Cali, luego de que durante el jueves primero de enero se registraran siete homicidios en distintos sectores de la ciudad.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, cinco asesinatos fueron causados con arma de fuego y dos con arma blanca.

En cuanto a las víctimas, seis eran hombres y una mujer, cuyo caso se presentó en el barrio Floralia, en el norte de la capital del Valle.

Este nuevo inicio de año se produce después de que 2025 cerrara con 1.065 casos, una cifra que superó la meta trazada por la Alcaldía de Cali, que buscaba mantener los homicidios por debajo de los mil, dejando un panorama complejo en materia de seguridad para la ciudad.

Pese al inicio violento de 2026, la administración distrital destacó que los dos primeros años del gobierno del alcalde Alejandro Eder, registran la cifra más baja de homicidios frente a administraciones anteriores, con 2.003 casos en total. A esto se suma, según el balance oficial, una reducción del 18 % en el hurto a personas y del 23 % en el hurto a residencias.