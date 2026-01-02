Gobierno venderá su participación en Movistar en el marco de la fusión con Tigo

El Ministerio de Hacienda expidió un decreto con el que establece que venderá las acciones que la Nación tiene en Movistar (Colombia Telecomunicaciones), equivalentes a 1.108 millones de acciones, las cuales equivalen al 32,5% de la compañía en el país.

Las acciones las ofrecerán inicialmente por un precio por acción $772 pesos, por lo que el Gobierno espera ingresos superiores a los $850.000 millones.

Todo esto, es en medio de la intención de Telefónica (Movistar) de fusionarse con Tigo, decisión que ya fue autorizada por la Superintendencia de Industria y Comercio.

Esto tendrá unas etapas: