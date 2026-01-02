Gobierno venderá su participación en Movistar en el marco de la fusión con Tigo
El precio por acción inicialmente será de $772 pesos, por lo que el Gobierno espera ingresos superiores a los $850.000 millones.
El Ministerio de Hacienda expidió un decreto con el que establece que venderá las acciones que la Nación tiene en Movistar (Colombia Telecomunicaciones), equivalentes a 1.108 millones de acciones, las cuales equivalen al 32,5% de la compañía en el país.
Las acciones las ofrecerán inicialmente por un precio por acción $772 pesos, por lo que el Gobierno espera ingresos superiores a los $850.000 millones.
Todo esto, es en medio de la intención de Telefónica (Movistar) de fusionarse con Tigo, decisión que ya fue autorizada por la Superintendencia de Industria y Comercio.
Esto tendrá unas etapas:
- En la primera etapa se realizará una oferta pública de la totalidad de las acciones, por el término de vigencia que señale el respectivo aviso de oferta, el cual , en todo caso, no podrá ser inferior a dos (2) meses contados a partir del día hábil siguiente a la publicación del aviso de oferta pública para la Primera Etapa, en condiciones de amplia publicidad y libre concurrencia, al Precio Fijo por Acción.
- En la segunda etapa se ofrecerán, al público en general, las acciones que no hayan sido adquiridas por los Destinatarios de Condiciones Especiales en la Primera Etapa.