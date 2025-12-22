Director de crédito de MinHacienda, detrás de venta de deuda por $ 23 billones, responde a polémica

Javier Cuéllar, director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, respondió a W Radio sobre la polémica que ha generado la venta de deuda pública por $23 billones de pesos a “uno de los inversionistas extranjeros más grande del mercado”.

El exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, afirmó que le pareció que esa operación “no tenía tanta lógica y más aún a los intereses a los cuales se hizo esta venta de TES, que fueron bastante altos, incluso más altos que los niveles actuales que ya eran muy altos”.

Por su parte, Juan Pablo Herrera, decano de Economía de la Universidad Externado, aseveró que “lo que llama la atención acá no es la necesidad de tener esos 23 billones de pesos, sino la forma como se está generando la contratación”.

Al respecto, Cuéllar afirmó a esta emisora que con la operación del viernes le pusieron un techo a las tasas eliminando el riesgo de liquidez que, muy probablemente, nos hubiera llevado a tasas cada vez más elevadas en las necesidades de financiación de 2026.

“El país necesita financiar más de $100 billones en 2026 y esta medida de pre financiamiento nos va a ayudar a que el promedio de las tasas de endeudamiento el próximo año sea menor comparado con el contrafactual de no haber hecho nada”, afirmó el funcionario.

Y sobre la tasa que se pagó, que fue de 13%, afirmó que el mercado ya venía casi a ese porcentaje antes de la negociación y que se esperaba que bajaran las tasas el viernes después del anuncio.

“El mercado ya venía casi al 13% antes de la negociación. No lo comparen contra las tasas de cierre del viernes porque hay un error técnico. Era esperado que se bajaran las tasas el viernes después del anuncio porque se estima que se reduzca la oferta de TES en 2026”, resaltó el economista a esta emisora.