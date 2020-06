Lina Tejeiro revela el cambio de su cuerpo en estos seis meses

Lina Tejeiro publicó en sus historias el cambio que ha tenido su cuerpo en los últimos seis meses.

La actriz se colocó un vestido de baño para mostrarle a sus seguidores cómo ha evolucionado su figura, “me dio por medirme este vestido de baño, a ver si por lo menos en mis sueños voy a una playa”, dijo Tejeiro.

Luego compartió un video en la playa del mes de enero, comparando el cuerpo de hace unos meses al de ahora.

Lina comentó que se siente bien con su cuerpo que tiene ahora, “en el video que subí en la playa no quiere decir que me sentía inconforme o fea con mi cuerpo, jamás, pero sí tengo que aceptar que me gusta más como me veo ahora, me siento más linda, más cómoda, más sexy”.