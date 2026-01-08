Trump afirmó que EE.UU. podría controlar Venezuela durante años

Donald Trump, banderas de Estados Unidos y Venezuela. Fotos: Matt McClain/The Washington Post via Getty Images

El presidente Donald Trump afirmó el miércoles que Estados Unidos podría controlar Venezuela y explotar sus reservas de petróleo durante años, tras la captura del presidente Nicolás Maduro.

En declaraciones al New York Times, el mandatario republicano dijo - respecto a cuánto tiempo cree que Washington mantendrá un control directo sobre el país sudamericano - que “solo el tiempo lo dirá”.

Y cuando le preguntaron si hablaba de tres meses, seis meses o un año, Trump respondió: “Diría que mucho más”.

Fuerzas estadounidenses derrocaron al presidente Nicolás Maduro el 3 de enero y se lo llevaron a Nueva York, bajo acusaciones de narcotráfico.

Washington ha exigido al nuevo gobierno, encabezado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, acceso total a la explotación de las inmensas reservas venezolanas.

El secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, dijo previamente que Washington controlará las ventas de petróleo venezolano “indefinidamente”.

