Familiares de pacientes de Emssanar EPS en Cali denuncian fallas en la atención

Cali

Familiares de pacientes con enfermedades huérfanas, crónicas y en condición de cuidados paliativos denunciaron serias fallas en la atención en salud por parte de Emssanar EPS, que estaría poniendo en riesgo la vida de decenas de personas en Cali.

Erika Lorena López, madre cuidadora y vocera del grupo, aseguró que desde diciembre vienen participando en mesas técnicas sin que se cumplan los compromisos adquiridos. Además, advirtió que persisten suspensiones en la entrega de servicios esenciales, entre ellos la nutrición enteral, la cual dejó de entregarse a finales de 2025, así como dificultades para acceder a la atención médica domiciliaria y a una red prestadora estable.

“Tenemos pacientes sin visitas médicas, sin nutricionistas, sin terapeutas, son pacientes con problemas de gastrostomía, nuestros pacientes prácticamente necesitan de esa nutrición porque es vital para ellos y la están negando”, detalló.

Según los familiares, varias IPS se han negado a atender a los pacientes por presuntos problemas contractuales y falta de pago por parte de la EPS, lo que ha generado cancelación de citas, suspensión de traslados a servicios de mayor complejidad y ausencia de seguimiento médico.

Frente a esta situación, el secretario de Salud de Cali, Germán Escobar, hizo un llamado urgente a la Superintendencia Nacional de Salud para que adopte acciones inmediatas frente a los incumplimientos de Emssanar EPS, entidad que actualmente se encuentra intervenida por el Gobierno Nacional.