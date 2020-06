Después de siete años, La Mala Rodríguez regresa con un nuevo álbum

La Mala Rodríguez sorprendió a sus seguidores luego de siete años sin estrenos musicales. Se trata de ‘Mala’, el nuevo álbum de la española.

La cantante de rap expresó que este nuevo trabajo discográfico, “mantiene cosas que la caracterizan y otras que se han ido transformado, como ella. El sonido sigue siendo una evolución y en cada trabajo que presento trato de dar cosas nuevas”.

La Mala Rodríguez afirmó que “no me preocupa mucho el estar tan vigente”, esto debido a que han pasado 7 años entre su álbum ‘Bruja’ y ‘Mala’.

Le puede interesar:

“Creo que para una persona que escribe es importante vivir para poder contar. Lo que me mantiene viva y lo que me motiva es hacer cosas que me ilusionen”, agregó la cantante.

También, compartió que ‘Gitanas’ es una de las canciones más importantes para ella, ya que tiene un mensaje fuerte.

“Esta canción me ayudó a volver a conectarme con mi centro. Con esta canción estaba motivada porque estaba diciendo algo que es muy importante. Era importante para hablar de las gitanas, el feminismo, del racismo, machismo y decir que dónde vengo”, concluyó.