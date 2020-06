Vicentino estrena canción, ‘No Tengo’

El también miembro de Los Fabulosos Cadillacs, Vicentico, estrena canción como solista. Se trata de ‘No Tengo’ que se lanza como adelanto de lo que será su siguiente trabajo discográfico.

Además, es una versión de ‘Ain’t got no, I got life’, la famosa canción de Nina Simone, respecto a esto el Vicentico dijo que, “me gustó mucho la canción y en un momento en el estudio la grabamos y salió así”.

Asimismo, el video de ‘No Tengo’ fue grabado con celulares por gusto, ya que Vicentico “venía cansado de videos gigantes y con varios días de filmación”. Con varios clips de archivo que tenía en su celular, el cantante pudo crear este video.

En los próximos meses el argentino sorprenderá con su nuevo trabajo musical y, aunque aseguró que no tendrá colaboraciones, “habrá muchas canciones nuevas”.