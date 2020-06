‘Chicano Batman’: la mezcla latina que triunfa en Estados Unidos

‘Chicano Batman’, banda de indie rock, fue creada en Los Ángeles por tres latinos que nacieron en Estados Unidos y un colombiano que allí radica. Esta mezcla de raíces se fusiona con la música y sus exploraciones con el jazz, reggae, rock experimental, R&B, música de México, entre otros ritmos.

“California es muy interesante porque te expone a diferentes géneros. Aquí ya existen muchos que están establecidos, existe la magia de la música urbana y otros más, es porque eso que los reciben muy bien y los mezclan”, contó Gabriel Villa, baterista de la agrupación.

Esta banda se caracteriza por no tener miedo al experimentar con diferentes géneros y “eso es lo que hemos estado haciendo desde el principio, crear música original en estos 10 años que llevamos juntos”.

“Hemos explorado desde la música brasilera hasta el hip hop. Es lo bonito de la música, que es un lenguaje. Puede estar inspirado por un mariachi o una salsa y al final creas algo nuevo”, contó Gabriel.

Esta banda, que afortunadamente no ha tenido problemas con el nombre, ha estado creando nueva música durante la cuarentena y esperan seguir creciendo a nivel musical. No descartan tocar en Colombia y, por qué no, hacer parte de algún festival.

Por otro lado, Gabriel habló del nuevo disco, ´Invisible People´, que ya está a la venta en el país.

