Pese a IVA a juegos de suerte y azar en línea, gremio dice que Gobierno cambió fórmula y será viable

Pese a que uno los sectores afectados por los nuevos impuestos que decretó el Gobierno en el marco de la emergencia económica es el de juegos de suerte y azar en línea, que les pone un IVA del 19%, el gremio Fecoljuegos aseguró que el Gobierno introdujo un cambio que hace que el negocio sigue siendo viable pues “abre un margen mínimo para la operación de la industria legal”.

“El Gobierno Nacional ha introducido un ajuste relevante al corregir la base del IVA aplicable a las apuestas online, pasando del cobro del 19 % sobre los depósitos —una base artificial que no reflejaba la realidad económica del sector— a su aplicación sobre el GGR (Gross Gaming Revenue), definido como el total de las apuestas menos los premios pagados a los jugadores. Este cambio reconoce, por primera vez, la matemática real del negocio”, afirmó el gremio en un comunicado.

Sin embargo, advierte que esto sigue representando una de las cargas más altas a nivel global para esta industria, muy por encima de los promedios internacionales, lo que plantea nuevos desafíos para la competitividad del sector legal.

De hecho, alerta que este cambio aún no es suficiente para que Colombia cuente con un mercado altamente competitivo ni alineado con los modelos de negocio globales.

“El verdadero desafío es consolidar una industria viable, sostenible y competitiva, capaz de enfrentar tanto a plataformas internacionales como al juego ilegal, que no paga impuestos ni ofrece garantías a los usuarios”, remató el gremio.