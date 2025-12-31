Ocupan tres bienes con fines de extinción de dominio a una red de juegos de azar en Cereté, Córdoba. Foto: Policía Metropolitana de Montería.

Montería

El comandante de la Policía Metropolitana de Montería, coronel Héctor Ruiz, confirmó que una acción judicial coordinada con la Fiscalía General de la Nación permitió la ocupación con fines de extinción de dominio a 03 bienes inmuebles que, al parecer, eran utilizados para la comercialización de juegos de azar ilegales en Cereté, Córdoba.

“Son ocupados dos edificios, constituidos por 10 apartamentos residenciales y 7 locales para establecimientos comerciales y una casa, con un avalúo comercial total estimado en $4.658.306.000. Estos bienes inmuebles están vinculados a una red de juegos de azar ilegal que ha venido afectando no solo a Cereté, sino también a la ciudad de Montería”, reveló el uniformado.

“Estos juegos de azar ilegales afectan la seguridad ciudadana y el bien más importante que es la salud, porque no pagan impuestos; sino que es un dinero que queda en poder de estas redes criminales y también es uno de los soportes en lavados de activos para justificar dineros productos del narcotráfico”, agregó el uniformado.

Los bienes afectados fueron dejados a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), conforme con la normatividad vigente.