Así reaccionaron sectores de Córdoba por aumento del salario mínimo para el año 2026

Montería

El director ejecutivo de la Federación Nacional de Comerciantes seccional Córdoba, Luis Martínez, calificó como “desbordado” el aumento del salario mínimo para el año 2026, pues advierte que esta decisión podría derivar en mayor informalidad en este departamento.

“Se va a aumentar la informalidad, se va a condenar a los emprendedores a no formalizarse; sería el efecto más preocupante a mediano y largo plazo. También preocuparía la inflación de los productos de la canasta familiar en el primer trimestre, hay que mirar qué vamos a hacer como gremio y cómo vamos a enfrentar esta decisión exagerada y desmedida”, puntualizó.

Según el ejecutivo, la informalidad hoy se encontraría en un 64% en el departamento de Córdoba. En ese sentido, advirtió que el incremento del 23% “eleva los costos laborales totales a niveles que muchas empresas no pueden absorber, destruye empleo en pymes, incrementa el desempleo juvenil y de trabajadores poco calificados, presiona una inflación persistente que diluye rápidamente el supuesto beneficio salarial, reduce el recaudo fiscal, debilita el sistema pensional por menor número de cotizantes y distorsiona el mercado laboral, convirtiendo el salario mínimo en un salario medio forzado que aplana las escalas salariales y castiga la productividad”.

“En Córdoba, donde el comercio, los servicios y el emprendimiento popular son el motor del empleo, esta decisión amenaza cierres, despidos y congelamiento de nuevas contrataciones, afectando directamente a jóvenes, mujeres y trabajadores de baja productividad relativa. No se trata de oponerse a mejores ingresos para los trabajadores; se trata de defender empleos reales, sostenibles y formales”, agregó.

Posición de la Cámara de Comercio de Montería:

El presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Montería, Álvaro Sepúlveda, también expresó preocupación por el aumento del 23% en el salario mínimo. Sin embargo, expuso varias propuestas para proteger a las micro, pequeñas y medianas empresas del departamento.

“El reciente anuncio del Gobierno Nacional de fijar el salario mínimo para 2026 bajo el criterio de -salario mínimo vital y móvil-, estableciendo un incremento del 23%, fijándose en $1.750.905 pesos, marca un hito en la política laboral del país. Desde la Cámara de Comercio de Montería, recibimos esta noticia con una mezcla de empatía por las necesidades del trabajador y una profunda preocupación técnica por el tejido empresarial de Córdoba”, señaló.

“Para el ciudadano de a pie, la cifra de $1.750.905 como base salarial parece ser el dato definitivo. Sin embargo, para el empresario —especialmente para ese 96% de nuestro registro mercantil compuesto por micro y pequeñas empresas— la realidad es otra, pues, la carga prestacional y de seguridad social eleva el costo real por trabajador a más de $2.975.614”, detalló.

En ese sentido, enfatizó en que “este valor representa un factor de carga prestacional del 44,79% sobre el ingreso total del trabajador. En términos prácticos, por cada empleado contratado formalmente, una Mipyme en Córdoba debe generar casi tres millones de pesos mensuales solo para cubrir su nómina mínima, sin contar costos operativos, servicios públicos o impuestos locales”.

“El riesgo de un ‘efecto boomerang’ es latente porque un aumento súbito en los costos de producción suele trasladarse al consumidor final. Y es que en una ciudad como Montería, sensible a los precios de alimentos y servicios, este incremento podría ser absorbido rápidamente por el costo de vida”, aseguró.

Según el ejecutivo, las Mipymes representan el 96% del “tejido empresarial” en esta sección del país, donde habría un total de 42.500 empresarios.

“En este orden de ideas, estamos ante un dilema con repercusiones económicas tanto para trabajadores como para los empresarios. La búsqueda de justicia social a través del salario es loable, pero no puede desconocer la capacidad de pago del aparato productivo. Desde la Cámara de Comercio de Montería, hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que este incremento venga acompañado de alivios tributarios específicos para Mipymes”, resaltó.

Propuestas:

1. Régimen de Transición Prestacional (Gradualidad):

Implementación de una “Escalera de Formalización” para las micro y pequeñas empresas, consistente en que las Mipymes debidamente registradas puedan aplicar una tarifa reducida de aportes a Cajas de Compensación y ARL durante los primeros 24 meses del ajuste, compensando el aumento del 23,7% de forma gradual.

2. Certificado de Incentivo a la Formalidad Laboral:

-Creación de un incentivo tributario para las empresas que mantengan o incrementen su nómina formal a pesar del aumento salarial-.

Sería un descuento tributario directo en el Impuesto de Renta equivalente al 150% del valor de los aportes de seguridad social pagados durante el año gravable 2026 para nuevos empleos.

3. Línea de Crédito “Nómina Vital”.

“Sin duda alguna, estas medidas permitirán mitigar el impacto económico para la formalización laboral, contrarrestar el efecto inmediato de la subida por costos laborales, otorgar liquidez a los empresarios y mitigar el déficit de competitividad ocasionado por el aumento de costos y la baja productividad laboral”, concluyó.

De acuerdo con un informe de la Cámara de Comercio, más de 600 empresas estarían fuera del registro por falta de sostenibilidad durante el 2025 en Montería.