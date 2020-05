Los ovnis serán los aliados en la lucha por el comunismo

El líder Argentino de ascendencia italiana, J. Posadas u Homero Rómulo Cristalli, como era su verdadero nombre, fue el más clandestino y líder trotskista de la segunda mitad del siglo XX. Se desempeñó como futbolista durante un tiempo, luego empezó su carrera en el sindicalismo y la política revolucionaria tras adherirse a la IV internacional fundada por Troski en septiembre de 1938.

Debido a su lucha constante y sectorial, en 1962 fundó su propia IV internacional a la que denominó 'posadista'.

Las divisiones politicas de su ‘posadista’ llegaron a tener relevancia en países como Cuba, Argentina, Bolivia, Italia y España. Al respecto, Pluto Press, una conocida editorial “radical y antiimperialista”, anunciaba para abril la publicación del primer libro que intenta un acercamiento al posadismo y a la ideología de su líder. Sin embargo, posiblemente el coronavirus obligó a posponer su lanzamiento como libro impreso.

Su autor es el periodista A. M. Gittlitz, y por su título, I Want to Believe (quiero creer) y a su subtítulo, Posadism and Leftwing Ufology (“posadismo y ufología de izquierdas”), podría pensarse que hace alusión a las extravagancias de la ideología posadista en su última fase, cuando el dirigente trotskista latinoamericano, fascinado por los presuntos “avistamientos” de ovnis, afirmó en su folleto (ojo al título) Los platillos volantes, el proceso de la materia y la energía, la ciencia, la lucha de clases y revolucionaria y el futuro socialista de la humanidad (1968) que los extraterrestres que nos visitaban, sin duda mucho más evolucionados tecnológica y políticamente que nosotros, podrían ser aliados en la lucha final por el comunismo.

Aseguraba que habría un “ajuste final de cuentas” entre el capitalismo y el socialismo que se resolvería en una “guerra atómica inevitable” en la que los imperialistas serían definitivamente derrotados y sobre cuyas ruinas florecería para siempre el socialismo. Por eso Posadas y los posadistas "saludaban” constantemente, en artículos torrenciales que repetían con vehemencia sus militantes todo aquello que podía acercar la victoria definitiva.

Por ejemplo, uno de los títulos consigna de los artícu­los del periódico mimeografiado Lucha Obrera (archivo), órgano del Partido Obrero Revolucionario (sección española de la Cuarta Internacional Posadista), y en los que puede apreciarse el característico delirio voluntarista de sus militantes: “¡Vivan las maniobras navales del Estado obrero soviético como parte de los preparativos de la guerra preventiva” (mayo de 1970).