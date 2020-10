Top 10: Me da rabia saber que tengo un saldo a favor en la Dian, y que es mejor no reclamarlo, porque corro el riesgo de que vengan, me revisen toda mi vida y termine debiéndoles 100 millones… Se tenía que decir y se dijo.

Top 9: Qué mamera que el país esté en medio del caos, por culpa de los lineamientos políticos extremos de Uribe y Petro, en serio, por favor retírense ya… Se tenía que decir y se dijo.

Top 8: Hay tangas que son realmente incómodas, es como tener perro todo el día... Se tenía que decir y se dijo.

Top 7: Las penas son más llevaderas con plata, y ojalá con harta plata... Se tenía que decir y se dijo.

Top 7: La madre para el que se inventó que las mujeres tenemos que depilarnos todo el cuerpo porque que oso estar peluda, mientras que los hombres tienen todo el derecho de estar peludos por todo lado… Se tenía que decir y se dijo.

Top 6: Tres sencillas palabras: Billetera mata galán… Se tenía que decir y se dijo.

Top 5: El peor momento de ser mujer: cuando toca hacer la pose Spiderman en baño público para no tocar nada, y además tener que levantar la pierna pa’ bajar la cisterna… Se tenía que decir y se dijo.

Top 4: Con todo el respeto de mis compañeros de mesa de relajo, nunca me imaginé que El Leit Show fuera a durar más de un mes… Se tenía que decir y se dijo.

Top 3: Todos nos hemos orinado dentro de una piscina o en el mar… Se tenía que decir y se dijo.

Top 2: No puedo más con los invitados que nos ponen a hacer secciones, libretos, efectos especiales, y faltando una hora nos dicen: “No muchas gracias, prefiero no quiero hacer eso… no me siento cómodo” … Se tenía que decir y se dijo.

Top 1: Señores, el tamaño sí importa…. Se tenía que decir y se dijo.