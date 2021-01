Top 10: De regreso a la normalidad yo estoy listo para hacer un montón de vueltas para arrancar mi nuevo negocio, pero por culpa de unas cuantas reses, mañana me vuelven a encerrar, y no alcancé a hacerlas.

Top 9: De regreso a la normalidad yo estoy listo para ver si ahora sí me puedo reinventar, pero no tengo ni idea por dónde empezar ¿alguien sabe cómo se hace?

Top 8: De regreso a la normalidad yo estoy listo para ponerme al día con el banco, pero necesito que me aprueben una nueva restructuración de la restructuración que me hicieron hace seis meses.

Top 7: De regreso a la normalidad yo estoy lista para que me vacunen, para que me pongan la vacuna del COVID y poder salir de este encierro que me tiene loca.

Top 6: De regreso a la normalidad yo estoy listo para hacerme rico todas las mañanas, para hacerme bien rico vendiendo pan caliente, en una panadería que quiero montar.

Esuche también:

Top 5: De regreso a la normalidad yo estoy listo para comenzar la dieta, pero por allá en febrero, porque esta tarde ya la rompí repitiendo arroz y tajadas.

Top 4: De regreso a la normalidad yo estoy lista para tomarme un día completo y hacer el plan del año, pero me puse a ver Instagram, me gasté todo el día viendo las fotos de mis amigos y no alcancé a hacer el plan.

Top 3: De regreso a la normalidad yo estoy listo para una nueva relación, pero para una nueva relación laboral con Montoya para ver si este año si me ayuda con un contrato fijo y no por horas.

Top 2: De regreso a la normalidad yo estoy listo para hacérmela todas las noches. Estoy listo para hacerme una mascarilla por las noches y poder tener una mejor piel en el 2021.

Top 1: De regreso a la normalidad yo estoy listo para comerme. Estoy listo para comerme el mundo con El Leit Show, y llegar a ser el mejor programa de la radio que haya existido en toda la historia.