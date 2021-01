TOP 10: La promesa embolatada

TOP 10: Nunca fui al gimnasio, pero por lo menos pagué la membresía anual.

TOP 9: Nunca hice dieta, pero me quiero así gordito.



TOP 8: No hice la maestría y me quejo porque no me sale trabajo.



TOP 7: No estudié inglés... figuró Repeat After Ibarra.



TOP 6: No aprendí a cocinar, ¡Lo mío es el cereal!



TOP 5: No leí ni un solo libro, prefiero verme la película.

Le puede interesar: La divertida versión de "Faltan cinco pa' las doce" en Repeat After Ibarra



TOP 4: Seguí comprando cosas innecesarias, pero soy feliz estrenando la wafflera de Star Wars.



TOP 3: No cancelé la tarjeta de crédito, pero nadie me quita lo bailado.



TOP 2: Volví a llamar a mi ex pero, ¡Les juro que es la última vez!



TOP 1: No busque un nuevo negocio y seguí trabajando en radio, pero espere y verá que el próximo año sí me reinvento.

Escuche aquí: Top 10: Del 2020 no aprendí