Top 10: Noticias que es mejor no dar: Mi vida, ¿recuerdas el jarrón donde estaban las cenizas de tu tatarabuelo sangre azul y ascendencia greco-romana? Pues la señora que nos ayuda con el oficio lo rompió.

Top 9: Noticias que es mejor no dar: Mi amor, ¿recuerdas que te he contado de mi ex que se volvió millonario con una aplicación? Pues está en Colombia y me invitó a almorzar mañana, ¿no te importa, cierto?

Top 8: Noticias que es mejor no dar: Gorda, ¿recuerdas los 60 millones que teníamos ahorrados para el viaje de nuestras vidas? Pues se los presté a un amigo hace seis meses y ahora no me contesta.

Top 7: Noticias que es mejor no dar: Ibarra, ¿se acuerda que le conté que Julio quiere que volvamos a los programas acartonados, aspiracionales y con contenidos más serios? Pues finalmente lo vamos a hacer y usted no cumple con el perfil.

Top 6: Noticias que es mejor no dar: Montoya, ¿se acuerda del celular que me prestó para las notas de voz, donde tenía todas las fotos de su hijo desde que nació y que nunca le había hecho backup? Pues tuve una emergencia económica y me tocó empeñarlo.

Lea también:

Top 5: Noticias que es mejor no dar: Mi amor, ¿recuerdas que te dije que quería que habláramos de matrimonio? Pues quiero contarte que soy casado y tengo 2 hijos.

Top 4: Noticias que es mejor no dar: señor don Eduardito, ¿recuerda que me pidió el favor de que le lavara su carro? Pues le quedó como nuevo, solo que cuando lo estaba parqueando se lo rayé con la columna.

Top 3: Noticias que es mejor no dar: mi amor, ¿te acuerdas que te conté que estaba muy feliz usando un nuevo método para planificar buenísimo? Pues no me sirvió y estoy embarazada.

Top 2: Noticias que es mejor no dar: señor Ibarra, ¿recuerda la cirugía a corazón abierto que le estaban haciendo? Pues la verdad no soy doctor, soy San Pedro y bienvenido al cielo.

Top 1: Noticias que es mejor no dar: Eduardo, ¿te acuerdas del libro de colección de Bob Dylan autografiado que me prestaste para leerlo en cuarentena? Pues lo estaba terminando de leer en el comedor y se me regó el jugo de mora encima.