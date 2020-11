Top 10: Sudé la gota fría cuando me pinché a las 11 de la noche en un callejón oscuro.

Top 9: Sudé la gota fría cuando me tomé un yogurt delicioso, y 5 minutos después me di cuenta que estaba vencido hace 8 días.

Top 8: Sudé la gota fría cuando un domingo a las 11 de la noche entra un mensaje del banco que dice: "Aprobada su compra por $8.000.000 en Kuala Lumpur"

Top 7: Sudé la gota fría cuando pasando por la casa del vecino al que le caigo mal, tiene la puerta abierta y su perro pitbull está suelto y sin bozal.

Top 6: Sudé la gota fría cuando me llamaron de Recursos Humanos, pero solo era para entregarme un regalito.

Top 5: Sudé la gota fría cuando mi novia de la nada me dice que está con náuseas y con antojos.

Top 4: Sudé la gota fría cuando me fui a poner mis jeans favoritos y ya no me cierran.

Top 3: Sudé la gota fría cuando mi jefe me llamó a preguntarme por un informe y no lo había hecho.

Top 2: Sudé la gota fría cuando ese vecino, al que le di todos mis ahorros para invertirlo y multiplicar mis ganancias, aparece en televisión.

Top 1: Sudé la gota fría cuando llevo una hora almorzando con un amigo y al final me cuenta que hace una semana tuvo COVID-19.