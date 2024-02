Top 10: Un deseo para el 2021 es que dejemos de ser tan reses en la vida.

Top 9: Un deseo para el 2021 es que las mujeres dejen de usar el jean sin bolsillo.

Top 8: Un deseo para el 2021 es que los congresistas se bajen el salario o les paguen por horas.

Top 7: Un deseo para el 2021 es que nos caiga el meteorito o que lleguen los extraterrestres y me lleven a su planeta.

Top 6: Un deseo para el 2021 es que cuando me vacunen, el chip que me van a insertar no les funcione y Bill Gates no pueda saber lo que hago en las noches antes de dormir.

Top 5: Un deseo para el 2021 es que todos puedan disfrutar de mi oráculo.

Top 4: Un deseo para el 2021 es que en el señor don Ibarra me pague los 30 mil pesos que le presté hace un mes para pagar el recibo de la luz.

Top 3: Un deseo para el 2021 es que volvamos a reabrir mi hermoso balneario Villa Marcela.

Top 2: Un deseo para el 2021 es que me crezca más; que me crezca más una matica que compré, porque la riego y la riego, y nada que me crece.

Top 1: Un deseo para el 2021 es que podamos volver a viajar, para hacer muchas giras W y que podamos conocer a todos nuestros oyentes, pero Ibarra se queda en cabina.