[Video] El emotivo reencuentro de una astronauta con su mascota que no veía hace un año

La astronauta Koch, de 41 años, quien estuvo a bordo de la Estación Espacial Internacional 328 días publicó en su cuenta de Twitter un video que se viralizó, pues evidencia el reencuentro que tuvo con perra llamada Glad.

Koch regresó a la Tierra después de haber pasado casi un año a bordo de la Estación Espacial Internacional donde batió un record.

Cuando volvió a su hogar, su mascota la estaba esperando con mucho cariño, "No estoy segura de quién estaba más emocionada. ¡Glad me recordaba, después de un año fuera!"

Este es el emotivo video:

Not sure who was more excited. Glad she remembers me after a year! pic.twitter.com/sScVXHMHJn