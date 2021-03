América de Cali femenino se clasificó para los cuartos de final de la Copa Libertadores

El Corinthians brasileño y el América de Cali colombianos se clasificaron este lunes para los cuartos de final de la Copa Libertadores femenina al vencer a Universitario de Perú y a El Nacional ecuatoriano, respectivamente.

🇨🇴 Con dos victorias en dos fechas, @AmericaCaliFem se aseguró un lugar en los cuartos de final de la CONMEBOL #LibertadoresFEM.



Com duas vitórias em duas rodadas, o #AméricadeCali ficou com a outra vaga do Grupo A nas quartas de final.#LaGloriaEsDeEllas #AGlóriaÉDelas pic.twitter.com/5Skw43W6hg