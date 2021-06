América vs. Paranaense y Junior vs. Libertad en Copa Sudamericana

El América de Cali y el Junior de Barranquilla, luego de ser eliminados de Copa Libertadores, se ganaron un cupo en la Copa Sudamericana al quedar en el tercer lugar de sus grupos.

Este martes se realizó el sorteo para los octavos de final de este torneo que dejó vibrantes enfrentamientos como el de Peñarol y Nacional, el clásico de Uruguay.

Por un lado, el América de Cali deberá enfrentarse ante Atlético Paranaense de Brasil, equipo que eliminó a Melgar, Aucas y Metropolitano FC en la fase de grupos.

Por su parte, el Junior de Barranquilla se medirá ante Libertad de Paraguay que terminó líder del grupo F, dejando en el camino a Atlético Goianiense, Newell’s y Palestino.

Las jornadas se jugarán el 14 y el 21 de julio, una semana después del término de la Copa América.

El resto de los enfrentamientos quedaron de la siguiente manera:

The #Sudamericana Round of 16 draw in full! pic.twitter.com/6HBQY1rhJD