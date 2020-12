Ancelotti confirmó que James Rodríguez no jugará con Everton ante el Chelsea

El técnico del Everton, Carlo Ancelotti, confirmó en rueda de prensa este viernes que su equipo no contará con el colombiano James Rodríguez para el partido ante el Chelsea este sábado 12 de diciembre.

Junto a James estarán fuera Coleman y Delph, quienes ya estaban lesionados y eran bajas confirmadas.

“Tenemos tres jugadores no disponibles: Séamus Coleman, Delph y James”, afirmó.

“James no pudo entrenar esta semana, espero comience a hacerlo la próxima semana”, añadió.

