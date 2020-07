Aparece video del portero Manuel Neuer entonando canción fascista

En el fillm que fue grabado en un barco en la ciudad de Dubrovnik (Croacia), se puede ver que el deportista de 34 años se encuentra en una fiesta junto a un grupo de amigos, entre los que se encuentra el entrenador Toni Tapalovic.

En un momento del video, se ve cómo los asistentes, entre ellos Neuer y el técnico, empezaron a cantar algunas de las estrofas de una melodía llamada ‘Lijepa li si’ (‘Eres tan bella’), de la banda croata ‘Thompson’, quien se ha dado a conocer por sus letras xenófobas y racistas.

El nombre de la agrupación, que en diferentes momentos ha sido acusada por su contenido fascista, es en honor a la marca de la ametralladora que utilizó el líder Marko Perkovic, quien la uso para combatir en la Guerra de Independencia de Croacia.

El cantico que se oye en el video, lo compuso Perkovic, reconocido por ser admirador del régimen croata pro-nazi, y casi siempre lo entonan las personas que son aficionados al ultranacionalismo europeo.

Manuel Neuer singing "Lijepa Li Si" is a unique thing to see.



Maybe he's preparing for the Eternal Derby? 🤨 pic.twitter.com/rXbEnNMARQ