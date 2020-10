“Aprovecho cada momento en la Selección porque el fin de mi carrera está cerca”: Falcao

El 9 de la Selección Colombia, Radamel Falcao García, habló en rueda de prensa previo al partido ante Venezuela por el inicio de las Eliminatorias al Mundial Catar 2022 sobre las sensaciones que tiene el equipo para afrontar el torneo.

“Aunque el inicio de estas Eliminatorias será diferente a las anteriores, tenemos el mismo objetivo”, mencionó.

Asimismo, Falcao se refirió al cambio que ha tenido a lo largo de su carrera y destacó que ahora es un jugador más “completo” para la Selección.

“Con la experiencia que he adquirido en los últimos años de mi carrer he aprendido y adquirido nuevas facetas en mi fútbol, soy más completo. Trato de seguir estando cerca del arco rival”, dijo.

De igual forma y para sorpresa de muchos, el delantero del Galatasaray dejó saber que el final de su carrera deportiva está “cerca”.

“El sentimiento personal es de mucha alegría. Cuando iniciaba mi carrera en la Selección no imaginaba estar en un cuarto proceso de Eliminatorias, estoy disfrutándolo al máximo porque entendiendo que el final de mi carrera futbolística está cerca. Aprovecho cada momento y cada entrenamiento”, aseguró.

Finalmente, dio detalles de cómo ha sido su paso por el fútbol turco.

“Es positivo mi paso por la liga turca. He tratado de aprender porque son diferentes mentalidades y de vivir el fútbol. Existe la barrera del idioma, pero he tratado de aprovechar al máximo las oportunidades”, afirmó.