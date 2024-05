“Estás manejando al América como un almacén”: Hernán Peláez a Tulio Gómez

América de Cali, uno de los equipos del Fútbol Profesional Colombiano catalogado como miembro de ‘los tres grandes’ no pasa por su mejor momento deportivo, pues a la fecha, el cuadro caleño ya ‘entró a vacaciones’: quedó eliminado de la Liga colombiana, ya que no entró a los ocho y quedó décimo con 25 puntos y además, quedó eliminado en Copa Sudamericana contra Alianza FC, otro cuadro del balompié nacional, en primera ronda.

En ese sentido, Hernán Peláez, reconocido periodista deportivo de el país, se refirió a la coyuntura deportiva de ‘los diablos rojos’ en Peláez De Francisco En La W, y envió un mensaje a Tulio Gómez, máximo accionista del América.

“Tulio, estás manejando al América como esos almacenes en feria”, le expresó Hernán Peláez a Gómez.

Peláez explicó: “se puso a decir que van a salir siete jugadores, (quizá salgan diez, es lo de menos), pero dice que ya tiene un técnico que dentro de un mes dice quién es; no Tulio, no se ponga en eso”.

Así mismo, comentó que no se puede “empezar a ilusionar a la gente para disimular el mal momento. Si no tiene nada concreto, no ilusione a las personas”.

Ya que, según mencionó, la ‘historia’ “ya pasó en América con el cuento de Gareca y Arturo Vidal; fue una decepción total porque se pusieron a decir que venían y no. Ahora el nombre que están manejando es el Polilla Da Silva, no se sí venga”.

Y en ese sentido, expresó que en esos temas “hay que ser serios y moderados”.

Se debe recordar que recientemente el América de Cali confirmó, a través de un comunicado, la salida del entrenador venezolano César Farías tras los malos resultados en liga colombiana y torneo internacional.

“Tras una decisión por mutuo acuerdo y cumpliendo las condiciones contractuales estipuladas al inicio del contrato, César Farías finalizó su etapa como director técnico de nuestro equipo profesional”, dijo el cuadro caleño en su cuenta de X.

Los ‘escarlatas’ tuvieron altibajos durante toda la temporada, siempre luchando por ingresar a los ocho, pero cuando lo lograron dejaron escapar la ventaja que tenían frente a equipos como Millonarios e Independiente Medellín.

En los últimos tres partidos ante Deportivo Pasto, Independiente Santa Fe y Once Caldas, el equipo solo sumó dos puntos, sellando así su eliminación del torneo nacional.

