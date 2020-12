Cherie Pridham, la primera mujer en dirigir un equipo en el World Tour masculino

En diálogo con W Fin de Semana, la británica Cherie Pridham se refirió a su pasión por el ciclismo y a la nueva etapa que comienza con el equipo Israel Start-Up Nation: “esta posición significa para mí una gran oportunidad, es algo mucho más grande de lo que pensaba (…) muchos me catalogan como una pionera, pero para mí han sido 20 años trabajando, inclusive me catalogan como un modelo a seguir, pero es lo que hago, me veo como una directora deportiva”.

En cuanto al papel de la mujer dentro del mundo deportivo, Pridham dijo que: “por supuesto sí es un deporte dominado por los hombres, pero en este 2020 todo ha cambiado en una dirección fantástica, las mujeres se han visto más representadas. Hay que soñar en grande, todos estos objetivos que tengo en mente me agobian, pero si uno es bueno, inclusive si es mujer, puede lograr lo que quiere”.

Por otro lado, Pridham se refirió al cuatro veces campeón del Tour de Francia, Chris Froome: “yo lo tengo muy claro, Froome es un profesional y entrará a un nuevo equipo, pero él está mirando los retos y objetivos que va a aportar al Israel Start-Up Nation”.

Para finalizar, la exciclista mencionó el proceso que pasó para poder llegar a ser la primera mujer en dirigir un equipo en el World Tour masculino.