Cifras contundentes: James defiende su paso por Real Madrid con datos de seguidor

El mediocampista James Rodríguez compartió en su cuenta de Instagram una publicación del usuario TotalKross que demostró con datos y estadísticas que el colombiano destacó en su paso por el Real Madrid, incluyendo temporadas en las que no tuvo casi participación.

En una serie de trinos en forma de hilo, el usuario mostró la efectividad del 10 de la Selección Colombia, titulando como ‘Rompiendo la narrativa de que James Rodríguez tuvo problemas en La Liga’.

Destaca el análisis de cada temporada del colombiano en el Real Madrid: número de goles, de asistencias y de partidos jugados. La mejor campaña de James fue de la mano de Carlo Ancelotti, donde logró 13 anotaciones en 29 apariciones.

Asimismo, la persona compartió gráficas de la BBC en donde se muestra que fue el segundo jugador del Real Madrid que más oportunidades generó, solamente superado por Toni Kroos.

“No estaba mal”, fue la reacción de Rodríguez al compartir la publicación.

