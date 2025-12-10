María Corina Machado estará en Oslo, aunque no llegue a ceremonia del Premio, según Instituto Nobel

La opositora venezolana María Corina Machado está “a salvo” y viajará a Oslo, pero “no podrá llegar a la ceremonia” de entrega del Nobel de la Paz ni al resto de actos previstos este miércoles, informó el Instituto Nobel.

“Aunque no podrá llegar a la ceremonia ni a los actos de hoy, nos alegra profundamente confirmar que está a salvo y que estará con nosotros en Oslo”, afirmó en un breve comunicado esta entidad, que habla de “un viaje en una situación de extremo peligro”.

Horas antes, el director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken, dijo a la cadena de televisión pública noruega NRK que la exdiputada no estará hoy en Oslo para recoger el premio.

“Desgraciadamente todavía no está en Noruega y no estará tampoco en el escenario en el ayuntamiento de Oslo a las 13.00 (12.00 GMT) hoy cuando comience la ceremonia”, declaró, y adelantó que será la hija de Machado, Ana Corina Sosa, quien recoja el premio en su lugar y lea el discurso de aceptación del galardón.

La presencia de Machado, que vive en paradero desconocido en Venezuela, en Oslo era una incógnita después de que el Instituto Nobel aplazase primero la víspera su rueda de prensa y finalmente la suspendiese.

Machado había confirmado hace unos días al Instituto Nobel que viajaría a la capital noruega para recibir el premio, y, de finalmente lograr llegar a Oslo como asegura la organización que hará, sería su primera aparición pública desde enero pasado.

En la capital noruega están su madre, Corina Parisca, su hermana y su hija.

No es la primera vez que un galardonado con el Nobel de la Paz no acude a recogerlo el día de la entrega.

Cuando el chino Liu Xiaobo, entonces encarcelado, ganó el Nobel de la Paz en 2010, nadie acudió a recoger el premio: se colocó una foto suya en el sillón destinado a él, y la actriz noruega Liv Ullmann leyó el discurso de aceptación.

En 2022, en cambio, el bielorruso Ales Bialiatski, uno de los tres galardonados con el Nobel de ese año y que permanecía en prisión, estuvo representado por su esposa, Natallia Pinchuk.

Y cuando lo hizo la iraní Narges Mohammadi, también encarcelada, en 2023, fueron sus hijos quienes viajaron a Oslo a recoger el premio y leer el discurso.

Aparte de los hijos de Machado, en Oslo se encuentran estos días varias figuras destacadas de la oposición venezolana.

Entre ellos está Edmundo González Urrutia, candidato en las elecciones presidenciales del año pasado y exiliado en España desde septiembre de 2024, que viajó hoy a la capital noruega.

También se encuentran ya allí, invitados por la galardonada, los presidentes de Panamá, José Raúl Mulino; Argentina, Javier Milei, y Paraguay, Santiago Peña, y se espera la llegada del de Ecuador, Daniel Noboa.

Los cuatro serán recibidos hoy en audiencia por el rey Harald V tras la ceremonia de entrega, que comienza a las 13.00 (12.00 GMT), y luego se reunirán por separado con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre. EFE

