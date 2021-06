Clubes, jugadores e hinchas despiden a Jhon Mario Ramírez

Este sábado, el fútbol colombiano recibió un gran golpe al conocerse el fallecimiento del técnico de Patriotas y exfutbolista Jhon Mario Ramírez. El bogotano se encontraba desde hace algunas semanas hospitalizado debido a complicaciones en su salud derivadas del COVID-19.

El mediocampista que se caracterizaba por ser un gran 10 en el centro del campo tuvo una larga trayectoria pasando por diversos equipos del rentado local, además, hizo parte de la Selección Colombia en las eliminatorias para el mundial de Francia 1998.

A pesar de haber transitado por varios clubes, fue en Millonarios donde más se destacó, logrando que la afición azul lo tuviera presente como uno de sus grandes ídolos a lo largo de la historia.

Por ello, grandes personalidades e instituciones del fútbol local manifestaron sus mensajes de condolencias a través de las diferentes redes sociales lamentando el triste deceso y expresando todo su apoyo a la familia.

Me duele mucho lo de jhon Mario Ramírez,estaba a punto de cumplir un sueño después de luchar contra todo,fue ejemplo de superación,pero

Solo Dios sabe sus propósitos.

Cuando llegue @MillosFCoficial me abordo y me explico lo que representan jugar en millos..

Fuerza flia azul 🙏