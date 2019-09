Conozca en Deportes W a Jeff Coetzee, el hombre detrás del éxito de Cabal y Farah

El exjugador sudafricano de tenis y especialista en la modalidad de dobles ha estado entrenando a Sebastián Cabal y Robert Farah desde el año 2013. Durante la entrevista el entrenador contó cómo se conoció con los tenistas colombianos: “No los había visto nunca. Un día, a finales de 2013, recibí un mensaje de Robert donde me decían que estaban buscando entrenador, no tenía referencias de ellos, pero terminé aceptando.”

Sobre la clave que tienen los tenistas Farah y Cabal para ser tan buenos en este deporte, Jeff comentó que: “Creer es la clave, creer que merecen estar ahí. Al principio cambiamos algunas cosas de su juego. El trabajo mental es fundamental. Ellos creen que pueden ganar y lo están haciendo.”

Coetzee, quien está detrás del triunfo de los tenistas colombianos también se refirió a los entrenamientos que tiene con ellos: “Las rutinas de entrenamiento y la práctica para dobles son completamente diferentes a las de sencillos. En sencillos se maneja mucho cardio, para dobles se requiere más potencia.”

El exjugador agregó que es muy importante que Cabal y Farah siempre estén juntos porque esa es una de las claves de éxito que tiene esta dupla.

Para finalizar, el entrenador contó cómo se mantiene la motivación de los ganadores de Wimbledon: “Motivarlos es difícil cuando ya ganaron el título más importante. La forma en que trabajamos es trazar objetivos a corto plazo. Primero fue ganar un Grand Slam, luego el US Open, ahora viene el Masters de Londres.”