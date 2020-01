“Cuando me llamaron, yo pregunté por qué sacaban a Dudamel”: Pinto

En diálogo con Deportes w, el exdirector técnico de Millonarios se refirió a su polémica salida del equipo: “He dicho que del pasado no hablo, dije que yo era el culpable de todo y punto. Lo demás no quiero tocarlo para evitar polémica. Hay cosas endémicas en Millonarios que hay que corregirlas” y agregó “Yo ya fui un Millonarios, abandoné cuando sentí que debía hacerlo. Se cometieron errores, todos los días me pregunto qué pasó y todavía no encuentro la respuesta".

El director técnico opinó sobre el fútbol colombiano y las etapas por las que ha pasado: "Hay grandes clubes en el fútbol colombiano, que los conozco y quiero mucho. Hay que saber valorar las cosas. Eso que hizo el Junior me parece fantástico, la han luchado. Lo que ha venido haciendo Nacional también ha sido muy bueno".

Pinto también aseguró que el torneo colombiano debe ser replanteado: "Súper ideal el torneo largo como lo tienen las potencias europeas; si no se puede, los dos torneos, pero eso de la muerte súbita se lo hemos comprado no sé a quién”.

Por último, sin dar mayores detalles, se refirió a las posibilidades de ser director técnico de la Selección de Venezuela: "Cuando me llamaron, yo pregunté por qué sacaban a Dudamel. A veces el silencio dice más".

