Queda el sabor amargo de no haber conseguido el objetivo: Amanda Coneo

En dialogo con Deportes W, Amanda Coneo, jugadora de la Selección Colombia de voleibol, habló sobre el desempeño del equipo: “Queda el sabor amargo de no haber conseguido el objetivo, que era clasificar a los Olímpicos, pero lo dimos todo. Queda seguir trabajando".

El equipo, desafortunadamente, no clasificó a Tokio 2020, pero para Coneo no hay nada como jugar en casa: "Nos falta más ritmo de juego, más competición, pero como equipo. No es lo mismo jugar en Francia, que es donde estoy, que con el equipo".

La asistencia a los partidos frente a la Selección de Argentina y Perú fue masiva y la boletería se agotó a las pocas horas, frente a esto, la jugadora de voleibol añadió: “Fue maravilloso, no me esperaba la asistencia del público. Estoy muy agradecida con cada colombiano que nos apoyó”.

En cuanto al apoyo para la Selección Colombia de voleibol, la jugadora agregó: "Quiero que se cree una liga profesional en Colombia, porque ahí se verá el nivel que cada una de nosotras tiene. Nos urge esa liga profesional. Con eso, Colombia puede subir su nivel".

Amanda Coneo, quien juega en la Liga Francesa de voleibol, habló de la llegada del brasilero Rizola y afirmó: “La llegada fue maravillosa, cambió mucho nuestra mentalidad. Anteriormente, íbamos a un campeonato a competir, ahora vamos por un objetivo, Él plantea las metas”.